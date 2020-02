Salon de l'agriculture : le miel à la fête

Elle ne raterait ça pour rien au monde. 22 ans que Nicole Girard monte à Paris avec son mari pour le Salon de l'agriculture. Alors, c'est logiquement que l'apicultrice est présente pour la 57e édition de l'événement, qui s'est ouvert dans la matinée du 22 février. "Depuis qu'on a commencé les salons, c'est vrai que maintenant on arrive à servir les petits-enfants donc on est à la troisième génération, comme chez nous au niveau de l'apiculture", raconte-t-elle.

Cent ans de miel

Après cent années à s'occuper des abeilles, la famille de Nicole est bien placée pour se rendre compte des évolutions climatiques. "L'été dernier a été très sec et très chaud. La sécheresse nuit aux fleurs et la chaleur, les températures très élevées, font que les abeilles sortent moins pour aller sur les fleurs. Elles restent dans la ruche pour ventiler et baisser la température de la ruche", explique-t-elle.

