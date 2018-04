Dans les champs, les oiseaux disparaissent peu à peu : en 15 ans, leur population s'est réduite d'un tiers. Un déclin principalement dû à des pratiques agricoles intensives. "La fin des jachères en 2009, selon Romain Julliard, biologiste au Museum d'Histoire naturelle, la flambée des prix du blé, qui conduit à une homogénéisation des paysages, une diminution de la diversité des cultures". Mais aussi, selon le scientifique, "à la généralisation des insecticides qui déciment les abeilles". Pour lui, "on stérilise ces paysages agricoles et on perd toute cette biodiversité sauvage qui s'était acclimatée là depuis des centaines d'années".

400 millions d'oiseaux disparus en Europe

À cela s'ajoute la destruction des habitats : les haies sont coupées ou détruites, les arbres taillés : les oiseaux ne peuvent plus y nidifier. Le plus inquiétant, c'est que le rythme de disparition de ces oiseaux ne cesse de s'intensifier depuis deux ans. "Si on poursuit la courbe de ce déclin, il y a des espèces qui vont finir par disparaitre, et des campagnes qui vont se réduire à des déserts vivants", prévient Romain Julliard. La France n'est pas le seul pays concerné : depuis les années 80, on estime à plus 400 millions le nombre d'oiseaux disparus rien qu'en Europe.