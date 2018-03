Faune : pourquoi un tiers des oiseaux a disparu ?

Que se passe-t-il pour les oiseaux des champs ? Le journaliste Nicolas Chateauneuf explique que "nous assistons à un véritable effondrement. Quand on évoque la campagne, on pense tout de suite aux oiseaux et à leur chant. Eh bien si l'on ne change rien, cela pourrait vraiment devenir un souvenir. Les oiseaux des plaines agricoles sont en train de disparaitre à grande vitesse : -30% en seulement 15 ans. Et cela s'est encore accéléré ces deux dernières années. Et donc, si l'on continue comme ça, les campagnes françaises vont devenir bien silencieuses".

Les néonicotinoïdes en cause

Pourquoi ce phénomène ? Nicolas Chateauneuf précise que "d'abord, il y a notamment la fin des champs en jachère imposés par l'Europe. Ces champs, aujourd'hui, sont plus souvent cultivés et donc, cela veut dire moins de plantes, de fleurs, d'insectes, et donc de nourriture pour les oiseaux." Le journaliste ajoute que les pesticides sont "aussi pointés du doigt par les chercheurs, notamment les fameux néonicotinoïdes, ces pesticides très puissants qui sont apparus sur le marché il y a 20 ans."

Le JT

Les autres sujets du JT