Pyrénées-Atlantiques : la préfecture ordonne la fermeture du bâtiment d’élevage insalubre de canards mis en cause par L214

"Les canards sont évacués dès maintenant de leur bâtiment pour les mettre à l'abri", a précisé une porte-parole du ministère de l'Agriculture.

C'est "le pire élevage" vu depuis plus de dix ans, selon l'association L214. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a ordonné, jeudi 20 août, la fermeture du bâtiment insalubre d'élevage de canards dénoncé par l'association de protection du bien-être animal dans des vidéos, et prononcé une "interdiction totale et immédiate" de l'exploiter "jusqu'à sa remise aux normes", a-t-on appris auprès du ministère de l'Agriculture.

"Les canards sont évacués dès maintenant de leur bâtiment pour les mettre à l'abri", a précisé une porte-parole du ministère, après une inspection des services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et de la gendarmerie nationale sur le site du couvoir du Saison à Lichos (Pyrénées-Atlantiques).

Une enquête ouverte

Les photos et vidéos mises en ligne sur le site de L214 ont été prises "il y a quelques jours" en août, après signalement par un "lanceur d'alerte". L'association avait demandé la fermeture "urgente et définitive" de cette exploitation, tandis que la copropriétaire de cette dernière dénonce une vidéo "fausse et mensongère".

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie, à la suite de la plainte déposée par L214, avait indiqué plus tôt la procureure de Pau, Cécile Gensac.

[Une première version de cet article indiquait à tort que le ministère de l'Agriculture, et non la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, avait ordonné la fermeture du site du couvoir du Saison à Lichos.]