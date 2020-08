VIDEO. Maltraitance animale : des images chocs d’un élevage de canards révélées par L214

Des canards enfermés dans le noir. Des cages en mauvais état, une crasse impressionnante, des cadavres d’oiseaux en décomposition et des squelettes. C'est le triste spectacle qu'offre l'élevage de Lichos, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Au sol, près de 15 cm de déjections

L'association L214 Éthique et Animaux a pu filmer à l'intérieur de ce site il y a quelques jours. Les animaux, des canards de Barbarie mâles, sont élevés pour leur sperme, avec lequel on insémine des canes de Pékin. Les éleveurs créent ainsi des canards mulards, des hybrides stériles. Ce sont ces canards qu’on gave pour obtenir du foie gras.

Dans la vidéo de L214, on aperçoit des oiseaux pouvant à peine se mouvoir et étendre leurs ailes, avec des pattes blessées. Au sol, près de 15 cm de déjections, qui s'écoulent dans le cours d'eau voisin. Les rats, les asticots et les mouches pullulent.