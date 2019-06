Donald Trump menace le vin français de taxation supplémentaire

Habitué des bras de fer commerciaux, Donald Trump s'attaque désormais au vin français. Le président américain menace d'augmenter les droits de douane sur les importations de vins français, il estime que la concurrence est déloyale, et les échanges déséquilibrés. À Washington (États-Unis), les amateurs de vin savent où trouver du vin de France. Des bouteilles négociées entre 8 et 600 dollars chez le caviste Bassam Al Kahouadji.

6 centimes de différence

"Si ça se produit, ça va vraiment affecter notre entreprise, mais surtout le client. On ne sait pas si ça va se produire pour de bon, mais si c'est le cas ce sera dur pour les clients et pour les vins français et européens", assure le caviste. La bouteille de vin blanc européenne est taxée 4 centimes en rentrant aux États-Unis, alors qu'une bouteille semblable, mais américaine est taxée 10 centimes en arrivant en Europe.

