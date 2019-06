Emmanuel Macron va faire envoyer un autre chêne à Donald Trump

Le président français l'a annoncé, mardi, dans une interview accordée à la Radio Télévision Suisse.

Le prochain va-t-il se montrer plus résistant ? Emmanuel Macron a annoncé, mardi 11 juin, dans une interview accordée mardi à la Radio Télévision Suisse (RTS), qu'il allait faire parvenir un nouveau chêne à Donald Trump après la mort du précédent. "On va lui en renvoyer un autre, ce n'est pas un drame", a déclaré le président français.

En avril 2018, Emmanuel Macron et le président américain avaient planté un chêne dans les jardins de la Maison blanche lors de sa visite d'Etat. La mort de cet arbre, symbole de la bataille du Bois Belleau menée par les troupes américaines contre l’Allemagne en 1918, a alimenté la chronique ces derniers jours : certains observateurs y voyant un parallèle avec la fin de la "lune de miel" entre les deux dirigeants.

"Il ne faut pas voir des symboles là où il n'y en a pas, le symbole c'était de le planter ensemble", a rétorqué Emmanuel Macron. Et d'ajouter : "Il se trouve que ce chêne, pour des raisons sanitaires américaines, a subi la quarantaine et le pauvre n'a pas survécu parce qu'il a dû être soumis à un régime un peu dur, donc un autre chêne du Bois Belleau sera envoyé", a-t-il poursuivi. "Je renverrai un chêne parce que je pense que les Marines américains et l'amitié pour la liberté entre nos peuples le valent bien."