VIDEO. Jardinage, Bureau ovale, anecdotes historiques... Les premières heures étonnantes de Macron aux Etats-Unis

Emmanuel et Brigitte Macron découvrent le Bureau ovale, Emmanuel Macron et Donald Trump plantent un chêne, Emmanuel Macron et Donald Trump lèvent le pouce en l'air… La visite d'Etat du président de la République aux Etats-Unis a débuté, lundi 23 avril, et elle ne manque déjà pas de moments savoureux. Peu après son arrivée à la Maison Blanche, le couple Macron s'est rendu dans le Bureau ovale. Filmée par une équipe de l'Elysée, la scène est étonnante.

Donald Trump étale ses connaissances sur le "Resolute Desk". "Vous voyez, on peut l’ouvrir. Et c’est là que se mettait John Junior, vous savez, John-John Kennedy, raconte le président américain pour satisfaire la curiosité de son homologue français. Eh bien, il l’ouvrait et se mettait en dessous." Brigitte Macron, elle, l'interroge sur les téléphones qui ornent le bureau. L'occasion pour Donald Trump de faire de l'humour : "Ça sert à appeler votre mari, surtout celui-là. Tenez, je vais vous montrer. C’est censé être le dernier cri et le meilleur, mais bon, qui sait ?"

Du jardinage pour rapprocher les peuples

Après la visite de l'appartement, le couple Macron a pu découvrir le jardin de la Maison Blanche. Le but de ces quelques pas dans l'herbe ? La plantation d'un chêne issu d'une forêt du nord de la France où sont morts 2 000 marines américains pendant la Première Guerre mondiale. Un geste symbolique pour lequel les deux chefs d'Etat ont mouillé la chemise puisqu'ils ont donné quelques coups de pelle.

Après cet interlude jardinage, les deux couples se sont envolés à bord d'un hélicoptère direction Mount Vernon, la demeure de George Washington, le premier président des Etats-Unis, pour un dîner. Avant de découvrir la salle de réception, les deux couples présidentielles ont pris la pose devant le perron.