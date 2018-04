Les internautes détournent à la pelle la séquence jardinage de Trump et Macron

En déplacement à Washington, le président français a offert à son homologue américain un jeune chêne, qu'ils ont planté dans le jardin de la Maison Blanche.

Une pelle, un plant de chêne, Donald Trump et Emmanuel Macron... Le tout réuni sur une même photo prise lundi 23 avril, dans les jardins de la Maison Blanche à Washington (États-Unis). Elle immortalise la cadeau offert par le président français à son homologue américain pour symboliser la force des relations entre leurs deux pays. Sauf que les internautes y ont vu tout autre chose. Franceinfo a sélectionné les meilleurs détournements.

Les plus cinéphiles

Certains y ont vu un remake de films bien connus, comme Melancholia. Ou de séries, comme Six Feet Under, Les Soprano ou Desperate Housewives.

Previously in Desperate housewives pic.twitter.com/Oc8i0PsvNw — Antoine-K Mokrane (@AntoineMokrane) 24 avril 2018

The new Sopranos season is the best pic.twitter.com/IAgj3gLvm3 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) 24 avril 2018

Il a pas l'air génial ce remake de Six Feet Under pic.twitter.com/Vv6KkbvfTa — Gabriel Piozza (@gabrielpiozza) 24 avril 2018

this Melancholia remake sucks pic.twitter.com/cj9XtndxIu — Eric Allen Hatch (@ericallenhatch) 24 avril 2018

Les plus mélomanes

D'autres internautes ont cru assister au retour du mythique groupe suédois Abba...

C'est vraiment n'importe quoi cette reformation d'ABBA. pic.twitter.com/fR1DJgnnAc — Sébastien Magro (@sebastienmagro) 24 avril 2018

À moins que ce ne soit la sortie du nouvel album des Pink Floyd.

which pink floyd album is this pic.twitter.com/a0uQx6rsNp — Hunter Lurie (@hunterlurie) 23 avril 2018

Les plus franco-français

Celui qu'on surnomme "l’homme en slip et à la pelle" était lui aussi dans les jardins de la Maison Blanche. C'est en tout cas ce que laisse croire ce détournement. Pour rappel, ce dernier avait été condamné à 800 euros d’amende en février 2017 pour avoir repoussé de son terrain (et à coups de pelle) Allain Bougrain-Dubourg et des activistes de la cause animale.

La nation française est à ses côtés et ça c'est beau. pic.twitter.com/juseUIFE1I — peu importe (@MateuilB) 24 avril 2018

Cet internaute américain a imaginé une toute autre conversation entre les deux hommes d'Etat. Emmanuel Macron demande à Donald Trump s'il peut enterrer ses impôts dans le trou...