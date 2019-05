Brésil : les indigènes cèdent leurs terres à l'industrie "des blancs"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Certaines communautés indigènes du Brésil cèdent à la déforestation, car l'appel de l'agrobusiness est trop fort dans ces zones rurales. Dans l'État du Mato Grosso, les Nambikwara ont laissé arriver l'agriculture extensive. "Grâce à ces grandes terres, on peut cultiver et en vivre comme le fait l'homme blanc. On travaille pour manger, pour payer des cahiers aux enfants pour qu'ils puissent travailler et connaître la réalité des blancs", confie Ari, 43 ans, membre de la communauté nambikwara.

Des investissements extérieurs

Plus de 1 000 hectares de champs ont été cultivés illégalement, car les arbres rasés constituaient une réserve protégée. Si les Nambikwara assurent qu'ils sont les seuls à exploiter ces terres, en réalité, les équipements proviennent d'investissements extérieurs. En caméra cachée, le journaliste Julien Pain réussit à faire avouer à un ouvrier agricole que "les blancs" sont à l'origine du projet.

