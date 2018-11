Déforestation : d'après Greenpeace, l'équivalent d'un million de terrains de foot ont été rasés en un an au Brésil

Près de 7 900 km2 de forêt amazonienne ont été déboisés entre les mois d'août 2017 et de juillet 2018, estime l'ONG.

Cela représente plus de 5 fois la ville de Sao Paulo et "plus ou moins un million de terrains de football déforestés en seulement un an", d'après Marco Astrini, un responsable de Greenpeace. Près de 7 900 km2 de forêt amazonienne ont été rasé entre les mois d'août 2017 et de juillet 2018 au Brésil, selon les estimations de l'ONG écologiste, mardi 27 novembre.

Et la situation pourrait encore empirer si le président Jair Bolsonaro concrétise ses promesses électorales d'amender certaines réglementations environnementales.

Jair Bolsonaro a dit qu'il mettrait fin aux aires protégées, aux terres réservées aux Indiens, qu'il réduirait les inspections et les sanctions contre les crimes environnementaux. Tout ce qui pouvait réduire la déforestation auparavant. S'il élimine tout cela, ça peut déclencher une situation inimaginable.Marcio Astrinià l'AFP

Le Brésil a enregistré une baisse progressive de la déforestation entre 2004 et 2012, grâce notamment aux moyens de contrôle gouvernementaux. Jair Bolsonaro, qui voulait fusionner les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, a laissé entendre qu'il pourrait reconsidérer son projet, qui a suscité un tollé au Brésil.