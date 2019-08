Amazonie : tensions diplomatiques entre la France et le Brésil

Entre la France et le Brésil, la crise diplomatique s'est nouée en quelques heures. Il est 13h50 vendredi 23 août, Emmanuel Macron est en pleine préparation du G7. On apprend alors que l'Élysée remet en cause la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Europe et les quatre pays sud-américains du Mercosur. "Le président de la République ne peut que constater que le président Bolsonaro lui a menti. Il a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques", explique l'Élysée dans un communiqué.

Macron s'oppose à l'accord de commerce avec le Mercosur

Emmanuel Macron reproche à Jair Bolsonaro de ne pas agir contre les feux qui ravagent l'Amazonie. Pourtant, à Osaka (Japon), il y a deux mois, le président brésilien avait pris des engagements environnementaux envers le président français. Vendredi 23 août, Nicolas Hulot salue la fermeté du chef de l'État. "L'annonce d'Emmanuel Macron de s'opposer à l'accord de commerce avec le Mercosur est une première étape essentielle. Elle doit être suivie de sanctions commerciales", tweete l'ancien ministre.

