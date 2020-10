Alpes-Maritimes : après la tempête Alex, des hélicoptères livrent le fourrage aux éleveurs

Cela ressemble à un pansement que l'on pose sur une plaie trois fois trop grosse. Dans la vallée de la Roya, l'un des secteurs des Alpes-Maritimes les plus touchés par les crues dévastatrices causées par la tempête Alex début octobre, les éleveurs sont complètement démunis. Ils n'ont plus de quoi nourrir leurs bêtes et sont coupés du monde.

Des hélicoptères se relaient donc pour leur livrer du fourrage et des céréales. "Là, on répond à l'urgence. On ne monte pas le stock pour tout l'hiver mais au moins pour qu'ils tiennent deux à trois semaines", explique Benoît Esmengiaud, conseiller agricole. Alors que l'hiver s'installe déjà en altitude, le moral des éleveurs est bas. "Il y en a plein qui pense à partir", raconte Jerôme Boéri, un éleveur de bovins.

C'est la Chambre agricole des Alpes-Maritimes qui relaie cette opération. Dix-huit éleveurs ont déjà été ravitaillés dans la vallée de la Roya. Dans la région, le monde agricole a estimé ses pertes à 2 millions d'euros après le passage de la tempête Alex.