"Il faut être obéissant et soumis" : avec le mot clé #balancetonstage, des infirmières dénoncent le harcèlement et les insultes racistes subis durant leur formation

Le mouvement, lancé sur les réseaux sociaux par des étudiants lyonnais en école de commerce, a incité des centaines de soignantes à révéler les mauvais traitements de leur hiérarchie.

Avec le mot clé #balancetonstage, Marie, une infirmière basée en Bourgogne, raconte sur son compte Twitter sa toute première semaine en tant que stagiaire alors qu'elle avait seulement 17 ans. L'aide soignante qui l'encadre lui demande un jour de faire la toilette d'un patient sans l'avertir de son état. "J'ai essayé de le réveiller puisque c'était tôt le matin. Voyant qu'il ne se réveillait pas, j'ai commencé à m'inquiéter et le soignant était en fait dans l'encadrement de la porte et me regardait sans rien dire, se souvient la jeune-femme. J'étais loin d'imaginer que le patient était décédé depuis maintenant une demi heure. Même en en parlant maintenant, je suis encore un peu bouleversée."

#balancetonstage, école d'infirmière. La patiente que j'ai en charge décède. J'accompagne 2 collègues pour conduire la patiente à la morgue. Ils m'y enferment, lumière éteinte. Ils étaient mort de rire. 15 ans plus tard j'ai toujours froid dans le dos. — Marine Bachelet (@marine_bachelet) September 7, 2020

#BalanceTonStage

Mon responsable de stage m'a traité de "grosse avec un gros ventre", et pour me le prouver il a demandé un centisouple à mes cadets pour prendre mon Périmètre abdominal. Ils lui ont remis, je lui ai interdire de le faire et ca ma valu une invalidation de stage. — Andrea ‍♀️ (@MaeRafiou) September 7, 2020

Nadia, une infirmière marseillaise, âgée de 24 ans au moment de son stage, a elle aussi vécu plusieurs expériences douloureuses. Après avoir soigné un patient en urgence, son encadrante lui saute dessus : "On sort de la chambre, on s'apprête à débriefer et là, tout à coup, elle me tire les cheveux et elle me dit 'J'ai pensé que tu avais des cheveux crépus et j'étais loin de m'imaginer qu'ils étaient aussi longs'".

Ces commentaires racistes continuent tout au long du stage de Nadia."Une fois, elle avait les mains mouillées et elle les a essuyées sur mon visage et elle m'a dit : 'Mais tu ne mets pas de fond de teint ? Parce que vous, chez vous, vous avez le teint plutôt olive. Vous êtes pâles si vous ne vous maquillez pas.'"

"Il faut rentrer dans un moule"

Pour Marie comme pour Nadia, ces faits de harcèlement ont été difficiles à surmonter, les deux femmes se demandant si elles avaient choisi la bonne voie avant de persévérer. L'association "ESIOP Étudiants en soins infirmiers: osons parler", présidée par Violaine Massot, n'est pas surprise par ces messages anonymes sur Twitter : "Je pense qu'il y a une vraie omerta".

Tout le monde est au courant de ce qui se passe et en fait, si on n'accepte pas cela, on risque des représailles à son tour.Violaine Massotà franceinfo

L'Association met en cause la formation stéréotypée dans les instituts de formation en soins infirmiers. "Il faut rentrer dans un moule. Il faut être assez obéissant et soumis, ne pas remettre en cause la hiérarchie et les cadres de santé veulent des infirmières dociles", dénonce Violaine Massot.

#BalanceTonStage A TOUS LES SOIGNANTS ET FORMATEURS EN IFSI TEMOINS DES MALTRAITANCES FAITES AUX ÉTUDIANTS INFIRMIERS, SI VOUS NE DITES RIEN ET N’INTERVENEZ PAS POUR LES FAIRE STOPPER VOUS DEVENEZ COMPLICES ET RIEN N’ÉVOLUERA JAMAIS.

TÉMOIN DE MALTRAITANCES EN STAGE JE DIS STOP. — Etudiants en soins infirmiers: osons parler (@AEsiop) September 6, 2020

Selon une enquête publiée par la Fédération nationale des soins infirmiers, plus de la moitié des interruptions de scolarité sont liées à des stages problématiques.