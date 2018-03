VIDEO. Pourquoi les femmes sont-elles moins bien payées que les hommes ? On explique aux enfants (et aux adultes)

C'est une injustice, cela fait des années qu'elle est dénoncée, et pourtant, les choses tardent à évoluer. En France, comme le montre le Pariteur publié mardi 6 mars sur franceinfo, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes en travaillant. Selon un rapport (PDF) du Conseil économique, social et environnemental (Cese), les salaires des femmes sont, tous postes confondus, inférieurs de 24% à ceux des hommes, et de 9% "à poste égal".

Jusqu'à 31% d'écart en moyenne chez les ouvriers

Et cette inégalité se retrouve dans tous les types d'emploi : en moyenne, l'écart en faveur des hommes est de 10% chez les employés, 17% dans les professions intermédiaires, 25% chez les cadres et les chefs d'entreprise, et même 31% chez les ouvriers ! Temps partiel, emplois moins bien rémunérés, discrimination pure et simple... En partenariat avec francetv éducation, franceinfo explique aux enfants les raisons de cette injustice.