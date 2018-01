Troubles DYS : quel accompagnement pour les enfants touchés ?

À 11 ans, Kilian a encore du mal à lire. Il est dyslexique et dysorthographique. Alors en cours de français, une auxiliaire de vie scolaire l'accompagne ; il a droit à son aide six heures par semaine. Kilian peine aussi à écrire et à comprendre clairement les consignes. Son handicap oblige les professeurs à s'adapter. Après l'école, une fois par semaine, Kilian a rendez-vous avec l'orthophoniste. Pendant une heure, il travaille la compréhension de textes. Il apprend ici des outils pour compenser ses difficultés ; ses progrès sont visibles.

Apprendre à vivre avec son handicap

Retour à la maison. Sa mère a arrêté de travailler pour l'accompagner. Il est tard ; Kilian est trop fatigué pour les devoirs. D'autres outils sont disponibles pour l'aider, comme par exemple des livres audio. Comme tous les enfants atteints de troubles DYS, Kilian ne guérira pas. Il doit apprendre à vivre avec son handicap.





Le JT

Les autres sujets du JT