Colère des agriculteurs : les mobilisations continuent

Alors que Gabriel Attal reçoit les syndicats agricoles mardi 19 mars, la mobilisation, elle, continue sur le terrain. En Haute-Garonne comme dans le Loiret, certains agriculteurs dénoncent le fait que le gouvernement ne tienne pas ses promesses.

Lundi 18 mars, une vingtaine de tracteurs se sont réunis à Balma (Haute-Garonne), près de Toulouse, devant le centre de l’agence de services et de paiements. C’est cette dernière qui verse notamment les aides publiques européennes liées à la PAC (Politique agricole commune). Pour autant, ces sommes sont toujours attendues par les agriculteurs. "Ils nous avaient dit que toutes les aides seraient soldées pour le 15 mars, et ce n’est pas le cas", déplore l’un d’entre eux.

Des revendications réitérées

Près d’Orléans (Loiret), c’est sur un rond-point que les agriculteurs expriment leur colère : outre les aides de la PAC, ils réclament des mesures sur les prix ou des clauses miroirs sur les produits importés. Ces demandes, déjà faites il y a quelques semaines, ont fait l’objet d’annonces du gouvernement, mais les agriculteurs estiment que les promesses ne sont pas tenues. "On veut des actes et on veut que demain, on puisse installer sereinement et pérennement des futurs agriculteurs pour renouveler les futures générations", revendique un agriculteur.