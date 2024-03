Eurozapping : des écologistes du Tarn manifestent à Bruxelles contre le projet d'autoroute A69

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 18 mars.

Des militants écologistes français se sont rendus à Bruxelles (Belgique) et se sont installés devant le Parlement européen, dans les arbres. Ils protestent contre le projet d’autoroute A69, entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn). "On demande à ce que l’Europe se positionne et, évidemment, nous aide à faire respecter les droits humains", explique Jibon, l’un d’entre eux. Ils dénoncent également les méthodes des autorités françaises, qui refusent de ravitailler leurs compagnons. Ces derniers militent quant à eux dans les cimes du Tarn.

Le street artiste Banksy fait revivre un arbre à Londres

Faire revivre un arbre avec de la peinture : dans la banlieue nord de Londres (Royaume-Uni), le mystérieux artiste britannique Banksy a sévi une nouvelle fois. Son œuvre fait le bonheur des habitants et les pousse à la réflexion. "Je pense qu’il incite les gens à réfléchir : attention, nous vivons dans un monde fini, un environnement à préserver, qui est sur le point de subir de graves dommages", philosophe un homme.