Mayotte : l'opération Wuambushu reprend avec la démolition du bidonville de Talus 2

Lancée fin avril pour lutter contre l'immigration illégale sur l'île, l'opération avait été bloquée par la justice pendant plusieurs semaines.

Les pelleteuses sont entrées en action, lundi 22 mai, au petit matin, à Mayotte, pour démolir les cases en tôle insalubres de Talus 2, l'un des plus importants bidonvilles du département le plus pauvre de France. Ce "décasage" réalisé dans le cadre de l'opération Wambushu a commencé vers 07h30 (heure locale) dans le quartier de Majicavo, sur la commune de Koungou, dans le nord de l'île.

Cette opération vise à déloger des migrants des bidonvilles mahorais et à expulser les migrants en situation irrégulière, pour la plupart venus de l'archipel des Comores voisine. Prévue initialement fin avril, la démolition de Talus 2 avait été contrariée par des recours judiciaires., avant que deux nouvelles décisions de justice ne donnent raison à l'État, la dernière datant de mercredi.

Un bras de fer avec les Comores

Tôt lundi matin, des gendarmes équipés de pied de biche sont entrés dans les habitations pour vérifier que personne ne se trouvait à l'intérieur. L'électricité et l'eau ont été coupées. Les pelleteuses ont ensuite commencé à détruire le bidonville, fracassant les murs en dur et écrasant la tôle dans un bruit métallique sourd. D'après la préfecture de Mayotte, ce "décasage" "devrait durer toute la semaine".

L'opération Wuambushu est dénoncée comme "brutale", "anti-pauvres" et violant les droits des migrants par des associations, mais soutenue par les élus et de nombreux habitants mahorais. Elle fait l'objet d'un bras de fer entre la France et les Comores. Les expulsions de sans-papiers comoriens ont pu reprendre mercredi dernier à la faveur du redémarrage de la liaison maritime entre Mayotte et l'île comorienne d'Anjouan.