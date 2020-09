TRIBUNE. Des "risques majeurs sur le climat" : des ONG réclament l'abandon de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur

Des organisations environnementales estiment que la mise en application de cette entente aurait des effets terribles "sur les forêts, le climat et les droits humains".

Conclu en grande pompe à l'été 2019 après 20 ans de discussions, l'accord commercial de l'UE avec les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay) est aujourd'hui au point mort. Dès son arrivée fin 2019, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a érigé le sujet en priorité. Elle doit s'exprimer à ce sujet, mercredi 16 septembre. Dans cette tribune, des ONG de défense de l'environnement dénoncent les conséquences de cet accord sur les "écosystèmes" et les droits humains. Elles réclament à Emmanuel Macron des "actes", pour que "cet accord de commerce négocié entre l’Union européenne et le Mercosur soit rejeté par les Etats membres de l’UE et définitivement enterré." Elles s'expriment ici librement.

Monsieur le président de la République,

Le 2 juin 2017, alors que Donald Trump annonce que les Etats-Unis se retirent de l’accord de Paris, vous annoncez vouloir #MakeOurPlanetGreatAgain [Rendre sa grandeur à la planète]. Puis, lors du sommet du G20 à Osaka en 2019, vous déclarez "Je ne veux pas faire d’accords de commerce avec des gens qui ne suivent pas l’accord de Paris, qui ne respectent pas nos engagements en termes de biodiversité".

Quelques semaines plus tard, en marge du G7 de Biarritz, sous la pression internationale due aux incendies qui ravagent l’Amazonie et d’autres écosystèmes précieux au Brésil et dans les pays voisins, vous reconnaissez que la France a "une part de complicité" dans les incendies et vous déclarez que vous ne signerez pas l’accord de libre-échange entre l’UE et les pays du Mercosur "en l’état". Le 29 juin 2020, devant la Convention citoyenne pour le climat, vous annoncez que "c’est pour cela que sur le Mercosur, j’ai stoppé net les négociations, et les derniers rapports qui ont pu nous être soumis me confortent dans cette décision".

Les impacts sociaux et environnementaux de l'accord

A vous entendre, la France refuserait donc de signer tout accord de commerce qui ne respecterait pas l’accord de Paris et ne protégerait pas la biodiversité et les droits humains. Pourtant, le 2 juillet 2020, le haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, se félicite de la finalisation des négociations de l’accord entre l’UE et le Mercosur. Que croire ? C’est à n’y rien comprendre.

Avec cet accord, l’Union européenne s’apprête à accorder un chèque en blanc aux multinationales pour faire exploser le commerce transatlantique entre ces deux régions, aux dépens de toute considération sociale et environnementale.Les signataires de la tribuneà franceinfo

Alors que nous attendons la publication dans les prochains jours du rapport de la commission d'experts mandatée par votre gouvernement en juillet 2019 pour évaluer les impacts sanitaires et environnementaux de cet accord, une nouvelle étude du CCFD-Terre Solidaire et de Greenpeace publiée récemment, dans le sillage de toutes celles déjà produites par les autres signataires de ce texte, détaille point par point les risques majeurs que l’accord UE-Mercosur fait peser sur le climat, la biodiversité et les droits humains.

"Explosion des quotas de bœuf, de soja et d’éthanol importés"

Les chiffres sont accablants et la menace que fait peser cet accord sur la transition de nos systèmes agricoles et industriels est réelle : explosion des quotas de bœuf, de soja et d’éthanol importés, pression massive sur les territoires autochtones et les écosystèmes, levée des droits de douane sur les pesticides, absence de toute contrainte à destination des entreprises, absence de mécanisme permettant aux populations affectées de contraindre ces mêmes entreprises multinationales à répondre de leurs impacts devant les tribunaux, manque de lignes rouges claires permettant de suspendre l’accord en cas de violations des droits humains ou de l’environnement…

Les populations autochtones et les milieux naturels sont-ils quantité négligeable dans la relance européenne 'post-Covid' et son 'Green Deal' ?Les signataires de la tribuneà franceinfo

Alors même que 33 défenseurs de l’environnement ont été assassinés en Amazonie pour la seule année 2019 et que les incendies ne cessent de battre des records cette année, l’accord UE-Mercosur augmenterait encore davantage la pression sur les droits humains et les écosystèmes en Amérique latine.

" Une alternative à l’actuelle politique commerciale européenne existe "

Pour s’opposer à cet accord UE-Mercosur dont l’impact sur les forêts, le climat et les droits humains serait désastreux, des actes sont nécessaires. Monsieur le Président, vous devez vous y opposer et vous assurer que cet accord de commerce négocié entre l’Union européenne et le Mercosur soit rejeté par les Etats membres de l’UE et définitivement enterré.

Une alternative à l’actuelle politique commerciale européenne existe. Elle repose sur le renforcement de notre souveraineté alimentaire, sur les circuits courts, sur l’adoption de normes sociales et environnementales universelles ambitieuses, sur des normes européennes et internationales contraignantes afin de s’assurer du respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises multinationales qui, aujourd’hui, font leur loi de part et d’autre de l’Atlantique. Si, réellement, vous êtes #TousEcologistes, abandonnez l’accord.

Retrouvez ci-dessous la liste des signataires :

Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente de CCFD-Terre Solidaire

Jean-François Julliard, directeur général, Greenpeace France

Gert-Peter Bruch, président de Planète Amazone

Arnaldo Carneiro Filho, directeur de Sinapsis

Maxime Combes, porte-parole d'Attac France

Sandra Cossart, directrice de Sherpa

Olivier Dubuquoy, fondateur de ZEA

Mathilde Dupré, co-directrice de l'Institut Veblen

Magali Fricaudet, co-présidente de l'Aitec (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs)

Perrine Fournier, chargée de plaidoyer "commerce et forêts" pour Fern

Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre France

Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne

Alain Grandjean, président de la Fondation Nicolas Hulot

Olivier Guichardon, président d'Envol Vert

Murielle Guilbert, secrétaire nationale de l'Union syndicale Solidaires

Jonathan Guyot, co-fondateur de l'association all4trees

Glenn Hurowitz, directeur général de Mighty Earth

Karine Jacquemart, directrice générale de foodwatch France

Aurélie Journée-Duez, présidente du Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA-Nitassinan)

Bertrand de Kermel, président du comité Pauvreté et politique

Bruno Lamour, président du collectif Roosevelt

Gilliane Le Gallic, présidente d'Alofa Tuvalu

Charlotte Meyrueis, directrice de Coeur de forêt

Benoit Monange, directeur de la Fondation de l’écologie politique

Eléonore Morel, directrice générale de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH)

Xavier Morin, président de Canopée

Nathalie Péré-Marzano, déléguée générale d'Emmaüs international

Marie Pochon, secrétaire générale de Notre affaire à tous

Luc de Ronne, président d'ActionAid France

Sabine Rosset, directrice de Bloom

Emma Ruby-Sachs, directrice exécutive de SumOfUs

Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’homme (LDH)

Arnaud Schwartz, président de France nature environnement

Christine Soyard, membre du bureau collégial de la fédération Artisans du monde

Pierre Tritz, président du réseau Foi et justice Afrique-Europe

Evrard Wendenbaum, président de Naturevolution