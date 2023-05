Économie : la France, une attractivité industrielle en trompe-l'œil ?

Pour la quatrième année consécutive, la France décroche la première place des pays européens les plus attractifs en matière d’investissements étrangers. Décryptage avec le journaliste Olivier Poncelet, présent, jeudi 11 mai, sur le plateau du 12/13.

La France attire les investisseurs. "Si on regarde le nombre de projets de nouvelles importations, c’est très net : avec 1 259 projets en 2022, notre pays est de loin le plus attractif des pays d’Europe. Et il attire toujours plus : le nombre de projets a même augmenté de 3 % en un an", introduit le journaliste Olivier Poncelet, présent, jeudi 11 mai, sur le plateau du 12/13.

Pas tant d’emplois créés

Parmi les projets, une usine de batterie à Dunkerque ou des semi-conducteurs dans l’Isère. Les répercussions sur l’emploi sont cependant mitigées. "En moyenne, chacun de ces projets d’investissement étranger se traduit par la création de 33 emplois. C’est peu, et ce nombre d’emploi crées a même tendance à diminuer avec le temps : -15 % sur un an", poursuit le journaliste. Pour continuer d’attirer les investisseurs étrangers, les pouvoirs publics souhaitent simplifier les procédures pour implanter une usine, ou encore étendre les aides pour les projets liés, par exemple, aux énergies renouvelables.