Bonus réparation : les Français séduits par cette aide pour donner une seconde vie à leurs vêtements

Réparer plutôt que d'acheter, tel est l'objectif du bonus réparation mis en place par l'État. Celui-ci permet de réaliser de belles économies sur les réparations de chaussures, mais aussi de vêtements.

Donner une seconde vie à ses chaussures coûte désormais moins cher. Grâce au bonus réparation textile, Odile Berthier bénéficie d'une réduction de 8 euros sur la réparation d'une semelle. Elle paiera finalement 9 euros, au lieu de 17. Le bonus réparation est directement déduit sur la facture, et le montant de l'aide varie selon le type d'intervention : comptez ainsi 8 euros pour un patin de chaussure et 7 euros pour un embout de talon.

2,3 millions d'euros d'économies en 6 mois

Résultat : en six mois, 500 paires ont été réparées chez Mickael Zimmerman, un cordonnier agréé. Les clients n'hésitent plus. "Cela va inciter à faire davantage de réparations", estime l'artisan. Le bonus couvre la réparation des chaussures, mais aussi des vêtements, avec 7 euros en moins sur un accroc à repriser, et 10 euros de remise sur une doublure. "Cela peut m'encourager à garder le vêtement plus longtemps", et à réparer au lieu d'acheter, confirme Béatrice Travaglini, interrogée par France Télévisions. Ce bonus réparation a permis aux Français d'économiser 2,3 millions d'euros en six mois. Mais le nombre de réparateurs agréés reste encore limité.