Les Cafés Joyeux partent à la conquête de New York

Après avoir séduit la France, puis l'Europe avec un concept de restaurant visant à employer des adultes en situation de handicap, Yann Bucaille, entrepreneur social, a ouvert un nouveau Café Joyeux à New York (États-Unis).

Un concept français est parti à la conquête de l'Amérique. Dans le cœur de Manhattan, à New York, vient d'ouvrir un Café Joyeux. Les employés sont des personnes souffrant de handicaps mentaux et cognitifs. "Ici, nous avons les mêmes droits qu'une personne qui travaille. Et ma mère m'a dit que dans beaucoup d'endroits, des personnes comme nous ne sont jamais embauchées", précise Peter Anderson Jr, employé au Café Joyeux, alors que 80% des adultes handicapés sont exclus du monde du travail aux États-Unis.

"Apporter un produit et un service de grande qualité"

Le menu comporte des plats simples conçus par le chef Thierry Marx. Yann Bucaille, l'entrepreneur social derrière ce concept a déjà ouvert quinze Cafés Joyeux en France, et cinq en Europe. "On a recruté ici 14 équipiers en situation de handicap, au cœur d'une ville avec une clientèle très exigeante. Eh bien ils sont capables de montrer qu'ils savent créer de la valeur, et qu'ils peuvent apporter un produit et un service de grande qualité", assure-t-il. En tout, 129 adultes handicapés sont employés en CDI.