Hausse des carburants : superéthanol, GPL et huile de friture… Ces trois alternatives face à l'augmentation du prix à la pompe

Le prix des carburants classiques frôle les 2 euros le litre en cette rentrée. Pour faire des économies, il est tentant de se tourner vers des alternatives qui affichent des prix à la pompe deux fois moins cher.

Les prix à la pompe remontent au détriment du portefeuille des Français. Face aux prix de l'essence et du gasoil qui frôlent les 2 euros le litre à la pompe, TotalEnergies et plusieurs grandes chaînes de supermarchés ont annoncé des remises sur le prix des carburants avant leur convocation mardi 12 septembre au ministère de la Transition énergétique qui les appelle à un "effort de solidarité". Des remises "totalement impossibles" pour une station-service indépendante qui "ne peut pas vendre sans marge", explique Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles sur franceinfo.

Mais vos voitures ne sont pas obligées de rouler à l'essence ou au diesel. Il y a bien sur l'électrique et l'hydrogène, mais pour en bénéficier un changement de véhicule est souvent nécessaire. D'autres solutions existent où il est possible de convertir sa voiture. Franceinfo vous en présente trois : le superéthanol, le "gaz de pétrole liquéfié" plus connu sous l'abréviation GPL, et l'huile de friture.

Le superéthanol E85

C'est quoi ? À la pompe, le bioéthanol est connu sous l'appellation superéthanol E85. Il est commercialisé depuis 2007 en France. Cet agrocarburant est une essence qui contient 60 à 85% de bioéthanol produit à partir notamment de betteraves ou de céréales (blé, maïs), le reste est composé de sans-plomb 95. Selon les industriels du secteur, près de 3 500 stations-services, sur les 11 000 présentes en France, distribuent du superéthanol-E85 en septembre 2023.

Ce carburant est présenté comme meilleur pour la qualité de l’air et le climat, mais ces avantages sont remis en cause, car selon ses détracteurs, ce biocarburant favoriserait notamment une agriculture intensive non dédiée à l'alimentation. L'éthanol est déjà présent dans l'essence des Français. Le supercarburant SP95-E10 contient, comme son nom l'indique, jusqu'à 10% en volume d'éthanol. Moins cher, il s'agit de l'essence la plus populaire devant le sans-plomb 95 et le sans-plomb 98 qui ne contient que jusqu'à 5% d'éthanol.

Comment rouler avec ? Certains véhicules sont compatibles d'origine avec le superéthanol et peuvent rouler indifféremment à l'E85 ou à l'essence. Sinon, il vous faudra un boîtier de conversion type "flexfuel". Une opération légale si le boîtier est homologué, mais qui ne fonctionne pas avec tous les véhicules. Cela concerne uniquement les véhicules essence, car il n'existerait pas de solution considérée comme viable pour convertir un diesel à l'éthanol.

En moyenne, il faut compter entre 800 et 1 600 euros tout compris pour faire installer un boîtier éthanol, explique biomotors.fr. Ce boîtier doit cependant être homologué, sinon vous risquez une amende. En France, 135 000 voitures sont aujourd’hui équipées d’un boîtier pour un parc "équipable" de 10 millions de véhicules, indique Le Parisien.

Pour quelles économies ? Tout dépend bien sûr de l'évolution du prix de l'essence et de celui du superéthanol. Parfois présenté comme une solution miracle il y a un an, le bioéthanol a perdu en popularité. Son prix a augmenté à la fin de l'année 2022, avoisinant le 1 euro le litre. De plus, certaines collectivités subventionnaient l'installation d'un boîtier, mais le versement de cette aide a pu prendre du retard et surtout, elle a été abandonnée par certaines régions. Autre grief, la consommation plus importante qu'avec une essence classique.

Mais dans le contexte de forte hausse des prix de l'essence sans plomb et du diesel, ce carburant redevient intéressant pour le pouvoir d'achat des Français. Le site bioethanolcarburant.com, créé par les industriels de la filière, propose de calculer la rentabilité en roulant à l'éthanol. Au prix des essences en septembre 2023, pour une voiture qui roule 25 000 km à l'année et consomme en moyenne 7 litres pour 100 km, il faudrait 11 mois pour rentabiliser l'installation d'un boîtier de 1 000 euros.

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL)

C'est quoi ? Disponible en station sous l'abréviation GPL-c, il s'agit d'un mélange d’hydrocarbures issu de gaz naturel et du raffinage du pétrole. En France, le GPL-c est composé en majorité de propane. Selon les industriels, 220 000 automobilistes roulent au GPL en France. Un moteur utilisant du GPL est aussi considéré comme plus écologique avec - 20% d'émission de CO2 comparé à un moteur essence et ne produit pas de particules fines. Les véhicules l'utilisant ont une vignette Crit'air 1. Le GPL souffre d'une mauvaise presse, car réputé comme dangereux même si de nombreuses consignes de sécurité encadrent maintenant son utilisation. Certains garages ont longtemps interdit leur entrée aux véhicules roulant au GPL.

Comment rouler avec ? Il faut soit acheter une voiture neuve qui roule au GPL, les ventes ont carburé dernièrement, soit en équipant un véhicule essence en s'adressant à un installateur. En moyenne, le coût de l'installation du kit GPL avoisine les 3 000 euros. La plupart du temps, le réservoir prend la place de la roue de secours. Le véhicule est transformé en bi-carburation essence-gaz. Il vous faudra toujours de l'essence pour démarrer le moteur.

Pour quelles économies ? Le GPL est considéré comme un carburant au prix peu élevé et relativement stable. Cependant, son prix a augmenté ces derniers mois. Récemment, il s'est fixé alentour de 1 euro le litre, ce qui reste moitié moins cher avec la dernière évolution des prix à la pompe. La rentabilité d'une installation d'un kit GPL est d'environ un an, selon les industriels.

Attention tout de même, un véhicule consomme environ de 15 à 20% de carburant de plus qu'un véhicule essence. Un peu plus de 1 700 stations proposent du GPL sur le territoire hexagonal, mais les véhicules sont toujours proposés en "bi-carburation" permettant de rouler en essence si besoin.

Huile de friture

C'est quoi ? L'idée peut paraître saugrenue, mais le Sénat a autorisé, à la fin de l'année 2021, l'utilisation de l'huile de friture usagée comme carburant. Son usage est pour l'instant très limité, car cette alternative ne peut être utilisée seulement par les "flottes captives". Il s'agit des véhicules appartenant à une entreprise ou une collectivité, qui va s'approvisionner en carburant à une même pompe dédiée. Elle était déjà autorisée dans de nombreux pays européens, dont l'Allemagne.

Lors de son adoption, les écologistes estimaient notamment que ce carburant alternatif "rejette jusqu'à 90% de gaz à effet de serre en moins qu'un diesel classique". Mais la restriction par le Sénat aux "flottes captives" est liée à "des taux de pollution, de rejets dans l'atmosphère, [qui] sont encore trop élevés", selon le rapporteur général du budget Jean-François Husson (LR).

Comment rouler avec ? Tout d'abord, il ne faut pas utiliser sa propre huile usagée directement dans son moteur. Mieux vaut s'adresser à des associations comme Roule ma frite qui collecte cette huile recyclée dans les restaurants puis la traiter et la filtrer. Comme l'indique le site de cette association, uniquement les véhicules roulant au diesel peuvent en bénéficier. Et seules les motorisations anciennes peuvent tolérer ce carburant alternatif. Il y a d'autres critères comme la marque de la pompe à injection. Ensuite, l'utilisation de l'huile de friture recyclée dans le réservoir se fera progressivement : 10%, 30%, puis plus de 50% tout en regardant comment réagit le véhicule. À savoir, que cette huile ne pourra pas être utilisée à 100%, mais seulement mélangée au diesel.

Pour quelles économies ? Utiliser de l'huile de friture est avant tout "une démarche citoyenne" avant d'être un bon plan pour réaliser des économies, rappelle Roule ma frite sur son site : "Il ne s'agit pas ici de profiter d'un carburant bon marché, mais bien de s'investir directement et concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique." Après tout le cycle de recyclage, le prix au litre de l'huile usagée peut approcher ou dépasser le 1,20 euro. Fin 2021, l'agglomération de Béthune-Bruay indiquait à France Bleu Nord payer 1,30 euro le litre pour ses camions poubelles. Si le prix à la pompe des essences traditionnelles redescend l'avantage restera maigre.