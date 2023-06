Rouler au bioéthanol pour faire des économies

Moins cher et moins polluant que les carburants traditionnels, le bioéthanol, ce carburant alternatif, attire de plus en plus.

Est-ce que c’est une bonne affaire, vraiment, de rouler au bioéthanol ? Ce carburant est de plus en plus prisé par les automobilistes.

franceinfo : Que nous conseillez-vous Fanny Guinochet ?

Fanny Guinochet : A la station, le prix du bioéthanol ou superéthanol, qui est issu de la fermentation de betteraves ou de céréales, a beaucoup augmenté ces derniers mois, comme les autres carburants. Mais il reste quand même moins cher que l’essence, ne serait-ce que, comme il est plus écologique, il est moins taxé. Mais, il faut d’emblée préciser que rouler au bioéthanol vous oblige à convertir votre moteur thermique. Il faut vous équiper d’un boîtier, sans cette opération, vous aller abîmer votre moteur, et surtout, ce boîtier doit être homologué, sans quoi vous risquez une contravention, une amende.

Donc mieux vaut éviter d’installer votre boîtier vous-même. Attention aux kits vendus sur Internet avec des tutos. Faire appel à des professionnels agréés – un garagiste, un concessionnaire – reste une bonne garantie. Tout ça pour dire que cette conversion initiale coûte de l’argent – ça dépend des véhicules, mais il faut compter entre 600/700 euros et 1600 euros. Mais il faut le voir comme un investissement qui sera amorti au bout de plusieurs mois.

Et il y a des aides ?

Oui, de plus en plus de collectivités soutiennent la démarche, et ça peut vraiment réduire la facture. La région Paca va jusqu’à donner 500 euros. Pareil pour la région Ile de France aussi, celle des Hauts de France verse 400 euros, renseignez-vous. En prenant tous ces critères, à vous de faire votre calcul. Tout dépend aussi du type de véhicule, s’il consomme beaucoup ou pas, plus la voiture est gourmande, et plus on rentabilise le boîtier rapidement, sachant que vous allez consommer plus de bioéthanol que de sans plomb 95.

Pour estimer à partir de combien de temps vous aurez amorti, remboursé le boîtier et les économies générées, il y a le site bioéthanolcarburant.com, réalisé par la filière qui peut être utile. Enfin, dernière chose, pour vous éviter des soucis, et donc des frais en plus, il faut refaire votre carte grise, et communiquer le changement à votre assureur.