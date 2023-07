Reportage Vacances : on a testé le trajet en voiture électrique

Pour savoir si la voiture électrique est compatible avec de longs trajets, si elle est plus rentable qu'un véhicule essence, franceinfo a pris la route des vacances. Un trajet de 450 km entre Paris et Pornic, en électrique, au fil des bornes de recharge.

Départ de Paris intra muros à 8h15 avec une citadine électrique chargée à 90 %. Après avoir passé les embouteillages sur le périphérique, un peu de route dans le silence, puis une première pause près de Chartres. Alors que les Français prennent la route des vacances, franceinfo a décidé de faire le trajet de Paris à Pornic, en Loire-Atlantique, en voiture électrique pour savoir si cela est vraiment rentable par rapport au diesel par exemple. Est-ce-que voyager en électrique vaut véritablement le coup sur de longues distances comme sur ce trajet de 450 km ?

Cette première pause se fait sur une aire d'autoroute. Le véhicule charge pendant 30 minutes. Un autre conducteur, Fred, fait de même : "Pour 600 km, j'ai six heures de charge donc trois arrêts. Ça fait beaucoup. Là, j'attends depuis près d'une heure et 20 minutes donc je m'occupe, je bois un café, je mange". Le voyage peut ensuite reprendre. Les champs de blé défilent, tout comme les kilomètres d'autonomie du véhicule. À 130 km/h, il consomme beaucoup. En ralentissant, la consommation baisse logiquement.

Un deuxième arrêt s'impose. Il faut compter plus d'une heure pour une recharge complète, pour un montant de 13 euros. Isaac, 59 ans, est aussi en train de charger sa voiture. Il est passé à l'électrique il y a deux ans, notamment pour faire des économies. Malgré tout, pour lui, la donne est en train de changer. "C'est l'avenir la voiture électrique : c'est du confort, c'est calme, ça ne pollue pas... Mais avec le prix de l'électricité qui augmente, ça fait réfléchir", admet-il.

Il faut compter un peu plus d'une heure pour une recharge complète. (Louison Leroy / Radiofrance)

Le prix d'un modèle électrique peut aussi refroidir. Une citadine neuve coûte environ 35 000 euros. "On reste avec notre Citroën diesel pour l'instant. Les aides, la prime à la conversion, le bonus écologique, c'est un peu l'âne qui avance avec la carotte. On appâte par l'argent", explique cette automobiliste, habituée aux grands trajets et qui n'est pas convaincue par les prix et l'autonomie des voitures électriques.

Pour terminer le trajet, il faut encore une dernière recharge de 40 minutes. Après huit heures de route, sans compter les embouteillages, la destination est atteinte : Pornic. Un tiers du temps de trajet, soit deux heures et demie, a été consacré à la recharge du véhicule. D'un point de vue financier, le montant dépensé en recharge est quasiment le même qu'un plein d'essence. L'électrique est un bon allié pour la planète. Malgré la contrainte liée au temps de charge sur de longs trajets, pour la première fois en Europe, les ventes de voitures électriques ont dépassé celles de voitures diesel en juin dernier.