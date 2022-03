En Espagne, les agriculteurs manifestent contre la hausse des prix

Des tracteurs ont envahi les rues de Madrid, dimanche 20 mars. Plus de 150 000 agriculteurs ont défilé pour protester contre la hausse des prix. Sans mesure immédiate, ils préviennent que les exploitations ne seront plus rentables. "Le prix du gaz a triplé, le prix des carburants a triplé, le prix des engrais a quadruplé, nous allons devoir vendre nos terres", s'inquiète l'un d'eux. "De toute urgence, supprimez les taxes sur le diesel et l'essence pour que nos produits puissent atteindre les marchés plus rapidement et à moindre coût", réclame une autre manifestante.

Les syndicats appellent à la grève générale

En Espagne, un litre d'essence et de gazole coûte 1,80 euro. Les prix de l'énergie ont grimpé de 72% en un an, soit l'une des plus fortes hausses de l'Union européenne. La veille de cette grande manifestation paysanne, des milliers de personnes s'étaient déjà rassemblées dans la capitale, à l'appel du parti d'extrême droite Vox. Les manifestants ont exigé une baisse généralisée des prix. Les principaux syndicats appellent à une grève générale mercredi prochain, en attendant des mesures concrètes du gouvernement, qui doivent être annoncées à la fin du mois.