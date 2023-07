Vacances : les glaces en chiffres

La glace est un plaisir indémodable, qui allie saveur et fraicheur. La France est aujourd’hui le premier producteur européen, devant l’Italie. Données.

La glace est le dessert plaisir incontournable de l’été. Chaque Français en consomme en moyenne 6 litres par an. Elles sont même tellement appréciées qu’une personne sur deux affirme en manger toute l’année. Ils sont 11% à en déguster tous les jours en période estivale. 41% des consommateurs préfèrent la crème glacée, 33% privilégient la glace à l’italienne, 22% pour les sorbets, et 4% pour le yaourt glacé.

Vanille, chocolat et fraise

Deux glaces sur trois sont achetées en supermarché. Côté parfum, le top 3 est la vanille, le chocolat et la fraise. La raison de cette passion ? C’est un dessert frais, et accessible financièrement. L’inflation n’a toutefois pas épargné le secteur, qui a dû augmenter ses prix de 14,8%. Malgré cela, la consommation en juin 2023 a augmenté de 15,5% par rapport à 2022. Les Français ne sont toutefois pas les plus grands consommateurs. La France est à la 16e place en Europe, loin derrière l’Estonie, la Belgique et la Lituanie.