Tourisme : Prague, une vie et des nuits de bohème

Prague, en République tchèque, est surnommé "le petit Paris", notamment pour la richesse de son architecture. Mais elle est également la ville du bain à la bière, ou du pédalo sur la rivière. Visite guidée.

Lorsque le soleil se couche sur Prague (République tchèque), le centre-ville change de visage. Les touristes venus admirer l’architecture flamboyante de la capitale délaisse leur appareil photo pour s’asseoir en terrasse et déguster la boisson locale, la bière. Il est même possible de prendre des bains à la bière. Les Praguois s'y rendent généralement en fin de se journée, pour se détendre. "Il y a beaucoup de protéines, et des vitamines B et E", explique une membre de l’institut. Selon la légende, la tradition daterait du Moyen-Âge.

"Oiseau espagnol" et pédalo sur la Vltava

À 19h30, c’est l’heure du diner. Le Malostranska Besada, l’un des restaurants les plus populaires de la ville, ne propose que des spécialités locales. Les ingrédients pour le plat en préparation, ce soir-là : de la moutarde, un œuf, de la saucisse, de la poitrine et du lard. Quatre heures de cuisson plus tard, l’oiseau espagnol - c’est le nom du plat - est prêt. Typique et réconfortant, il est devenu incontournable. Pour digérer, l’activité numéro un à Prague reste le pédalo sur la Vltava. À 22 heures, les rives s’animent peu à peu. L’occasion de découvrir les fêtes étudiantes.