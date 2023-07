"Glaces" : un incontournable de l'été

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

Notre mot à la bouche, cette semaine, ce sont les glaces. Parce qu’avec les vacances, on aime les déguster, en sorbet, à l’italienne, en crème glacée…

Sur la plage, à la fin d'un repas, chez soi en milieu d'après-midi, pourquoi pas en "trou normand" d'un dîner de famille, les glaces ont leur place partout sur les tables de l'été. Elles sont appréciées pour leur fraîcheur, et pour le moment d'évasion gustative qu'elles peuvent offrir.

Mais toutes les glaces ne procurent pas la même émotion. Comme nous l'avons vu dans C'est mon assiette, mieux vaut privilégier celles d'un artisan de votre région, plutôt que dévaliser les congélateurs des grandes surfaces, avec des marques industrielles.

"Douceur de saison, commente Thierry Marx qui ajoute : je pense que la glace n'a pas de saison. Il serait idiot de contester sa prévalence estivale, néanmoins la glace a pris une part de marché colossale au printemps, et même en hiver, avec des saveurs de plus en plus travaillées, des accords entre fruits et légumes. Il y a des choses merveilleuses dans le monde de la glace, et moi j'aime la crème glacée, onctueuse, barattée."

Un plaisir ancien

Il est vrai que si les parfums actuels font la part belle à la pêche, à la rhubarbe ou à la cerise, on trouve en hiver des créations autour de la châtaigne, du marron ou de la vanille. Depuis toujours, l'homme a ressenti ce besoin de fraîcheur en bouche, avec une nette évolution à partir des Médicis, qui auraient amené la crème glacée à l'italienne, jusqu'à la Cour de France.

"Je me souviens d'un château en Touraine, raconte Thierry Marx, le château de Rochecotte, où l'on enterrait de la glace barattée dans une saumure, pour pouvoir en profiter quasiment toute l'année. C'est donc une tradition extrêmement ancienne."

On peut, bien sûr, fabriquer ses propres glaces à la maison. Le plaisir de dégustation n'en sera que meilleur !