Jeu de l'été : la pétanque, une passion française

La passion des Français pour la pétanque est née il y a plus de 100 ans, près de Marseille. Ce jeu incontournable de l’été rassemble toutes les générations.

En Provence, la pétanque est un art de vivre. L’histoire de la pétanque commence à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en 1910. Jules Lenoir, expert du jeu provençal, souffre de rhumatismes paralysants et ne peut plus courir avant de tirer. Des amis, sensibles à sa souffrance, lui proposent de jouer assis. "Il a dit, non, les boules, ça se joue debout. (...) Mon grand-père décide de tracer un cercle autour de la chaise de Jules Lenoir, et ce cercle va devenir le symbole de toutes les parties de pétanque", raconte Martine Pilate, petite fille de Joseph Pitiot, l’inventeur de la pétanque.

Un jeu accessible à tous

Bientôt, toute la France se prend au jeu. Du camping à la plage, la pétanque fédère et rassemble toutes les générations. Autrefois loisir emblématique des vacances, la pétanque est aujourd’hui proposée aux amateurs dans des restaurants, ou des boulodromes à ciel ouvert, comme à Paris.

Accessible à tous, le jeu a été démocratisé notamment démocratisé par l’évolution technologique des boules. Au départ, les joueurs utilisaient des boules en bois cloutée, avant l’arrivée en 1929 de la boule en acier intégrale. Obut, arrivée en 55, est aujourd’hui le leader mondial, avec 2 millions de boules vendues par an. Aujourd’hui, la pétanque est devenue un sport de haut niveau. Le mondial à Marseille (Bouches-du-Rhône) a rassemblé, début juillet, 14 000 boulistes venus du monde entier.