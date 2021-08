Vacances : les campings tiennent le cap malgré la météo maussade et le pass sanitaire

Les campings ont toujours la cote. Et ce, en dépit du Covid-19, la météo pas toujours au beau fixe cet été et le pass sanitaire, obligatoire depuis le 21 juillet. "C’était nécessaire, indispensable. Vous avez vu l’année qu’on a tous passé ? Il fallait sortir, vivre et respirer", s’amuse William Piegay, touriste lyonnais, dans un camping de Fiquefleur-Equainville, dans l’Eure.

Pas d’effet négatif du pass sanitaire

Tous les emplacements sont occupés et le camping affiche plein jusqu’à fin août. Des touristes étrangers sont également présents, comme un couple de Néerlandais, venu souffler après plus d’une année de crise sanitaire. La gérante du camping Domaine de la Catinière est rassurée. "Il y a un taux de réservations important, pourtant, la météo n’était pas là. Et depuis le 21 juillet, on contrôle aussi les pass sanitaires. Les gens sont réceptifs et positifs", se réjouit-elle. Désormais, elle espère que la météo sera au rendez-vous