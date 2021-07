Pass sanitaire : le casse-tête des campings

À l'entrée du camping du Vieux-Fort, à Messanges (Landes), le contrôle du pass sanitaire est désormais systématique. Une famille arrive du Puy-de-Dôme, elle doit le montrer à l'arrivée, et n'aura plus à le faire pour toute la durée du séjour. Les personnes reçoivent un bracelet qui attestent de leur statut vaccinal. Plus tôt dans la semaine, le gouvernement prévoyait un contrôle à chaque passage des clients, à la piscine ou au restaurant. Il a finalement fait marche arrière. C'est un soulagement pour la direction.

Un taux d’incidence multiplié par trois dans les Landes en une semaine

"Grosse inquiétude, oui, sur la potentielle annulation qu'on allait prendre, mais la flexibilisation de la mesure a fait que les clients l'ont bien encaissé", affirme Lucas Laffite, directeur commercial du camping. Mais un seul contrôle à l'arrivée, est-ce suffisant pour garantir un camping sans Covid ? Les avis divergent. Et quid des touristes arrivés avant les mises en place de ces mesures ? Aucun document sanitaire ne leur est demandé. Dans les Landes, le taux d'incidence a triplé en une semaine.