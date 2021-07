Manifestations contre le pass sanitaire : 161 000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur

Quelque 161 000 personnes, dont 11 000 à Paris, ont défilé samedi 24 juillet en France pour protester contre le pass sanitaire. Un chiffre en nette hausse par rapport à la semaine dernière, où 114 000 personnes avaient manifesté. Selon un bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur, il y a eu en province, "168 actions recensées qui ont mobilisé près de 150 000 personnes". A Paris, a ajouté le ministère, ils étaient 11 000, en légère baisse par rapport au 17 juillet où 18 000 personnes avaient manifesté.



Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait état de "9 individus interpellés" à Paris, où des incidents ont eu lieu à proximité des Champs-Elysées. "Je condamne, a-t-il ajouté, avec la plus grande fermeté les comportements violents qui ont visé certains policiers, gendarmes et journalistes". France Télévisions a annoncé le dépôt d'une plainte après l'agression d'une équipe de journalistes à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Merci aux forces de l’ordre mobilisées pour encadrer les manifestations aujourd’hui. Je condamne avec la plus grande fermeté les comportements violents qui ont visé certains policiers, gendarmes et journalistes.

A Paris, 9 individus ont été interpellés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 24, 2021

En marge du cortège parisien, des incidents ont éclaté en fin d'après-midi entre manifestants, qui avaient participé un peu plus tôt aux cortèges anti pass sanitaire, et forces de l'ordre dans le secteur de l'avenue des Champs-Elysées à Paris. Peu après 18 heures, les manifestants ont dressé des barricades et jeté des projectiles vers les forces de l'ordre qui ont riposté à coups de grenades lacrymogènes et de canons à eau, alors que des touristes arpentaient l'avenue. Les manifestants ont été repoussés vers le haut des Champs Elysées, autour de l'Arc de Triomphe, où la circulation a été rouverte vers 18h40, une fois le calme revenu.