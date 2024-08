À cause de vents violents qui frappent l'île portugaise depuis samedi 17 août, les vacances de dizaines de touristes français ont tourné au cauchemar. Ils sont coincés à l'aéroport depuis l'annulation de leur vol.

Depuis bientôt une semaine, des passagers sont coincés à l'aéroport de Madère (Portugal). Ils sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol à cause d'une succession de vols annulés et une fin de vacances qui tourne au cauchemar. "On est bloqué sur une île loin de chez nous, livré à nous-même", déplore un touriste français sur place.

Rembourser tous les frais supplémentaires



Plusieurs vols ont été annulés à cause des vents très violents, car pour un avion, se poser sur la piste coincée entre l'océan et des montagnes est parfois périlleux. Certains avions ne peuvent pas atterrir sur l'île. Les passagers dénoncent des compagnies aériennes qui ne leur proposent aucune solution. Certains doivent racheter des billets, payer des nuits d'hôtel au moment où les prix sont au plus haut. Une directive européenne impose aux compagnies de rembourser tous les frais supplémentaires.