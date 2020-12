Noël : l'art d'accommoder les restes dans l'assiette

L'objectif de Jérémy Galvan, chef étoilé lyonnais, est simple : préparer un repas à partir des restes du réveillon. Dans le 13 Heures de France 2, le cuisinier redonne de l'éclat à des produits qu'il a récupéré dans le fond de son frigo. Au menu : une entrée froide composée d'un tartare d'escargots et un plat chaud avec une tourte mélangeant gratin de butternut, choux, poisson et un peu de volaille.

Simplicité et gourmandise



En allant aux contacts de ses fournisseurs, dans la région lyonnaise, Jérémy Galvan cherche à "donner du sens" à ses plats. Il en profite pour déguster de nouvelles variétés et trouver l'inspiration pour ses futures compositions. Aux fourneaux, "c'est la simplicité qui prime, et la gourmandise", s'amuse-t-il. En présentant son repas, le chef étoilé est ravi : "C'est super parce que je trouve que, sans aborder des techniques compliquées, sans être chef ou cuisinier, on va montrer qu'on peut se faire un petit plat rien qu'avec des restes et qu'on va pouvoir se régaler une deuxième fois avec nos produits."

