Maltraitance animale : des mesures pour mieux protéger les animaux

En réponse aux chiffres de la maltraitance animale, qui ont bondi l'année dernière, le gouvernement veut renforcer les sanctions. Le journaliste Alban Mikoczy, en direct sur le plateau du 12/13 de France 3, vendredi 27 janvier, fait le point sur la situation.

Les chiffres de la maltraitance animale sont effrayants. "En 2021, plus de 12 000 infractions ont été recensées par le ministère de l'Intérieur. Des coups et des blessures, de la violence gratuite et même des cas de torture... Jamais autant d'animaux domestiques n'avaient été maltraités en France", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct sur le plateau du 12/13 de France 3, vendredi 27 janvier.



Le gouvernement veut renforcer les sanctions

Il s'agit là d'une hausse inquiétante de 30% par rapport à 2016. Les principales victimes sont les chiens (46%) et les chats (24%). "À noter que les auteurs sont à 75% des hommes, majoritairement âgés de 30 à 45 ans", précise le journaliste. Par ailleurs, en 2022, la SPA a pris en charge 44 199 animaux, soit un niveau record. "Ce sont principalement des chats abandonnés à la naissance, ou de jeunes chiots parfois battus par leurs anciens propriétaires", poursuit Alban Mikoczy. Alors, le gouvernement veut renforcer les sanctions : le ministre de l'Intérieur a ainsi annoncé la mise en place d'un référent "maltraitance animale" dans chaque commissariat ou brigade de gendarmerie. Les actes de cruauté envers les animaux sont punis jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende.