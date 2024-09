Fillette renversée par un motard à Vallauris : le père annonce le décès de l'enfant

E. Bonnasse, R. Chapelard, A. Burla, C. Barbaux, G. Liaboeuf, C. Huet, France 3 Côte d'Azur

Trois jours après avoir été renversée par une moto sur un passage piétons à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, la petite Kamilya, 7 ans, est décédée. Son père l'a annoncé lors d'un rassemblement de soutien, dimanche 1er septembre.

L'abattement d'un père et la souffrance d'une mère. Les parents de la petite Kamilya, soutenus par leurs proches, sont parvenus à prononcer quelques mots après l'annonce du décès de leur fille de 7 ans. "On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Même dans sa mort, elle n'a pas pleuré", se réconforte douloureusement Slim Ossaya, le père de la petite fille.

À leur peine s'ajoute un sentiment d'injustice, car le motard qui a percuté leur fille, en roue arrière alors qu'elle traversait un passage piéton, n'a pas été placé en détention provisoire. "Merci la justice française (...) Aucun respect pour notre fille, ni pour nous-mêmes", avait écrit le père de Kamilya sur Facebook.

Le motard sous contrôle judiciaire

Avant son procès, le motard mis en cause est donc libre, à condition de remettre son permis à la justice et de se rendre deux fois par mois au commissariat. Il a également interdiction de se rendre à Vallauris (Alpes-Maritimes), de contacter la famille de la victime et de quitter le département. Des mesures insuffisantes selon les familles, mais compréhensibles d'après un spécialiste, car le suspect ne roulait pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiant et était inconnu des services de police. Le parquet a fait appel de cette décision.