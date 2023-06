VRAI OU FAKE. Les gélules solaires sont-elles efficaces ?

À l’approche de l’été, certaines gélules solaires promettent de préparer la peau au bronzage. Sont-elles réellement efficaces ? Éléments de réponse.

À l’approche de l’été, des revues conseillent de préparer sa peau au soleil pour protéger son corps des UV avec un produit miracle : les gélules solaires. Pour quelques dizaines d’euros, ces compléments alimentaires permettraient de bronzer plus vite et sans danger grâce au bêta-carotène, la molécule qui donne la couleur orange à la carotte. Alors, est-ce efficace ? Ces gélules ne changent en rien nos prédispositions génétiques. Des peaux peuvent bronzer, quand d’autres ne parviennent qu’à attraper des coups de soleil.



Une pigmentation de la peau

Céline Couteau, maître de conférences à l’Université de Nantes, explique : "On ne peut pas arguer qu'un complément alimentaire serait capable de provoquer ou de faciliter le bronzage. À ce moment-là, on serait sur la thérapie génique et on serait capable de modifier notre génétique. Ce qui n’est pas le cas." Ces gélules peuvent aider à pigmenter la peau, mais n’offrent aucune protection face au soleil. Le syndicat des dermatologues alerte même sur ces gélules. En faisant croire qu’on est protégé, elles inciteraient à s’exposer davantage au soleil, ce qui constitue un risque.

