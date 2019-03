Internet regorge de sites et forums où les "fake medecine" cartonnent auprès des internautes. Or, ces fausses informations et autres astuces pseudo médicales censées améliorer notre santé peuvent s'avérer dangereuses. Et pour cause, la plupart du temps ces articles non-signés ne sont pas écrits par des médecins ou spécialistes scientifiques.

Alors comment ces croyances populaires et remèdes douteux peuvent-ils se propager aussi facilement ? Myriam Bounafaa nous explique d'où vient cette confusion des genres.

Se soigner uniquemment à l'oméopathie, refuser la vaccination... autant de comportements douteux voire dangereux décortiqués pour nous, par des médecins et experts scientifques.

À notre côté pour démêler le vrai du faux, Florian Gouthière, journaliste scientifique et fact checkeur nous appelle tous à une grande vigilance : "l'illusion de soin est parfois pire que d'être mal soigné !"

