Entretien avec François Sarano, docteur en océanographie et auteur du livre "Au nom des requins"

franceinfo

Le livre Au nom des requins part de la rencontre, durant le tournage d'un film dans le Pacifique, entre François Sarano et Lady Mystery en 2006, "une énorme femelle requin blanc". "C'est un moment de bonheur intense, fort, et ça fait exploser toutes les idées reçues ce moment de connivence, de confiance, d'harmonie", se souvient-il. En juillet 1916, sur les côtes du New Jersey (États-Unis), le loisir balnéaire et à la mode, et l'été est chaud. "Brutalement, il va y avoir cinq accidents successifs, en quelque deux semaines", raconte François Sarano. "Tout d'un coup, le requin devient un monstre qui rentre dans la vie de chacun", explique-t-il.

38 millions de requins massacrés chaque année pour leurs ailerons

Si le docteur reconnaît que "chaque accident est toujours dramatique", il aimerait ne pas accabler systématiquement le requin. Prenant l'exemple de l'équitation, il rappelle qu'en "France métropolitaine, c'est plus de 6 000 accidents par an", soit "plus de décès qu'il y en a dans le monde, toutes espèces de requins confondues". François Sarano souligne par ailleurs que chaque requin "est singulier", a "son histoire propre" et "sa personnalité".

Il interpelle enfin sur la menace qui pèse sur l'espèce. "38 millions de requins sont massacrés chaque année, simplement pour leurs ailerons", déplore le scientifique. "Tout ça, pour faire un bouillon avec un peu de texture ? Satisfaire nos caprices de gourmets ?", interroge-t-il.