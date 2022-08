Fêtes de Bayonne : deux hommes mis en examen pour "viol en réunion"

Les deux hommes, âgés de 19 et 25 ans, sont accusés d'avoir violé une jeune femme lors de la seconde soirée des Fêtes de Bayonne.

Deux jeunes hommes, âgés de 19 et 25 ans, ont été mis en examen samedi pour "viol en réunion" en marge des Fêtes de Bayonne, indique mardi 2 août France Bleu Pays Basque. Le plus jeune nie les faits tandis que le plus âgé les reconnaît, selon le parquet de Bayonne.

Les deux hommes sont accusés d'avoir violé une jeune femme dans l'appartement de l'un d'eux après la fermeture des bars et restaurants lors de la seconde soirée des Fêtes de Bayonne, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont été interpellés vendredi puis mis en examen samedi et laissés libres sous contrôle judiciaire.

Ils risquent 20 ans de prison

Le parquet de Bayonne, qui avait demandé le placement en détention provisoire des deux suspects, a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Les deux individus doivent désormais être entendus par le juge d'instruction. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.

Pendant ces fêtes, les autorités ont enregistré un viol, quatre plaintes pour violences, 60 plaintes pour des piqûres et près de 150 vols. 36 personnes avaient été placées en garde à vue, selon un bilan donné par le sous-préfet de Bayonne à France Bleu Pays Basque mardi 2 août au matin.