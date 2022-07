Fêtes de Bayonne : un retour "très attendu par toute la population" après l'annulation des deux éditions précédentes

Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, assure mercredi sur franceinfo que malgré un risque de grève, les transports publics fonctionnent normalement et le bus des fêtes circulera comme prévu.

Le coup d'envoi des Fêtes de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a lieu mercredi 27 juillet dans la soirée et leur retour est "très attendu par toute la population", après l'annulation des deux éditions précédentes en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, a assuré mercredi le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray sur franceinfo.

"Nous craignions d'entrer dans une période encore plus longue d'absence de Fêtes, et c'est quelque chose qu'on imaginait difficilement parce qu'il y a une véritable thérapie de la fête. Les Fêtes ont un véritable rôle social et culturel, ce n'est pas seulement un fait économique", a-t-il confié.

Un million de personnes en cinq jours

Tous les acteurs de l'évènement "sont à pied d'œuvre et prêts" pour accueillir plus d'un million de personnes en cinq jours, assure-t-il. Pour lui, ces Fêtes qui sont préparées toute l'année représentent le "véritable ADN" de Bayonne.

Les manifestations traditionnelles se tiendront toujours mais des "expérimentations sur un certain nombre de programmes culturels" verront le jour durant cette 90e édition, a indiqué le maire sans donner davantage de précisions. Malgré un risque de grève, les transports publics fonctionnent normalement et le bus des fêtes circulera comme prévu, a tenu à rassurer Jean Etchegaray.