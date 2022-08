Fêtes de Bayonne : un viol, quatre plaintes pour violences et 60 plaintes pour des piqûres

Ces Fêtes de Bayonne 2022 ont connu une fréquentation en hausse de 15% par rapport à la précédente édition en 2019. Malgré les nombreuses violences constatées, la préfecture estime que cette édition a été "plus apaisée" que les précédentes.

Après la fête, l'heure est au bilan. Si le sous-préfet Philippe Le Moing-Surzur estime que les fêtes de Bayonne, du 27 au 31 juillet, ont été "plus apaisées" que les précédentes éditions, plusieurs violences ont été constatées. France Bleu Pays Basque rapporte notamment que 36 personnes sont ou ont été placées en gardes à vue pour des motifs qui n'ont pas encore été précisés.

Un viol a été constaté, selon le bilan des forces de l'ordre qui ont également enregistré quatre plaintes pour violences dont une pour un coup de couteau à l'abdomen. Soixante personnes ont également déposé plainte pour des piqûres. Parmi elles, 17 ont fait l'objet de prélèvements qui sont en cours d'analyse.

Plus de 1,1 million de personnes

Par ailleurs, plus d'une centaine de vols de téléphones portables sont à déplorer ainsi qu'une vingtaine de vols à l'arraché. Les gendarmes ont procédé à 1 662 dépistages d'alcoolémie dont 72 se sont révélés positifs.

Pour assurer la sécurité des Fêtes de Bayonne, plus de 1 300 personnes étaient mobilisées, à savoir des forces de l'ordre, des pompiers, la sécurité civile, des agents de sécurité privés et des soignants. Plus de 1,1 million de personnes ont participé aux Fêtes de Bayonne, ce qui représente une hausse de fréquentation de 15% par rapport à la dernière édition, en 2019, avant la crise sanitaire.