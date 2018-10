Alimentation : la tendance des protéines végétales plaît de plus en plus

Dans les restaurants comme dans les supermarchés, les protéines végétales sont de plus en plus présentes. Ces aliments sont issus de légumineuses et de céréales comme le soja, les lentilles, l'épeautre ou encore le blé. Les clients se tournent de plus en plus vers ce type de produits. "On est passé d'une vingtaine de produits à 80 produits en trois ans", explique Marie Dubray, la manager du rayon traiteur au Auchan de Vélizy (Yvelines). La croissance dans ce supermarché est de 20%.

Des produits alléchants



Le marché mondial des protéines végétales est estimé à 9 milliards d'euros en 2018. Il pourrait atteindre les 11 milliards en 2020. À Lyon (Rhône), une jeune start-up, Hari&Co, mise sur quatre légumineuses : les haricots rouges, les flageolets, les pois chiches et les lentilles. L'entreprise met en vente des recettes simples, sous forme de steaks ou de boulettes. Côté santé, Ysabelle Levaseur, diététicienne-nutritionniste, est surprise de constater que les produits contiennent du sucre ou encore des gélifiants. Elle met en garde contre ces gammes de plats préparés qui ne peuvent remplacer les produits de consommation courante, car ils sont trop salés et manquent de nutriments. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 déclarent avoir diminué leur consommation de viande.

Le JT

Les autres sujets du JT