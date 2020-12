Téléthon : la \"Mamie confiture\" de l’événement s’est adaptée pour récolter des dons

Depuis une dizaine d’années, Dominique Dulin fait mijoter des kilos de fruits pour vendre des confitures au profit du Téléthon. "C’est parti d’un Téléthon où j’avais fait de la confiture l’été, et on avait mis 40 pots en vente sur une table, puis ils sont partis en dix minutes. Donc l’année d’après on en a fait 80, après on est passé à 800, et là on est à 20 000", confie-t-elle aux équipes de France Télévisions.

De nouvelles méthodes

Dominique peut également compter sur les dons de grandes entreprises et l’aide précieuse de bénévoles. Les bocaux sont vendus deux euros pièce, et les fonds récoltés entièrement reversés au Téléthon. Au total, plus d’une centaine de parfums sont disponibles, même si saison de Noël oblige, elle vend ce mois-ci "beaucoup d’agrumes". En période de crise sanitaire, elle s’est réorganisée. Elle s’est associée à des producteurs du coin pour proposer des paniers pour les Fêtes. Les clients passent commande au préalable et viennent récupérer leurs colis en drive.



Le JT

Les autres sujets du JT