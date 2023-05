La plupart de ceux qui ont été enfermés dans le ghetto n'ont pas survécu. Larissa Cain, une rescapée, raconte comment elle s'en est évadée.

Ce ghetto fut l'antichambre de la mort pour tous les juifs qui y passaient. Quelque 480 000 personnes ont été enfermées dans le ghetto de Varsovie, durant l'occupation de la Pologne par l'Allemagne nazie. Larissa Cain en fait partie. "Tout y était organisé pour la survie, même [dans la vie] d'un petit enfant comme moi. Tout était [pensé] pour s'abriter, s'habiller, on n'avait pas de repos", se souvient cette rescapée, interrogée par France Télévisions.

Comme de nombreux autres enfants du ghetto, Larissa Cain reste cachée. Puis, à dix ans, elle s'évade. Sous le couvert de la nuit, elle escalade le mur d'enceinte du ghetto et s'enfuit. "J'étais obligée de partir, mon père m'a dit que j'aurais à manger. Et j'avais toujours faim", raconte-t-elle. "J'ai sauté de ce mur de trois mètres et il y avait un ami de mon oncle qui est venu me chercher, qui m'a amenée chez lui, poursuit-elle. Je vivais pour revoir mes parents."

Beaucoup n'ont pas eu sa chance. A compter de 1942, plus de 300 000 juifs du Ghetto de Varsovie ont été déportés et tués dans les camps d'extermination nazis.