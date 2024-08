Vidéo "La France n'oublie rien des sacrifices" des soldats africains, salue Emmanuel Macron lors des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Provence Durée de la vidéo : 17 min Discours d'Emmanuel Macron lors des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Provence Le discours d'Emmanuel Macron lors des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Provence. (FTV) Article rédigé par franceinfo France Télévisions

Le chef de l'Etat, qui a remis la Légion d'honneur à trois anciens combattants, a rendu hommage jeudi à l'"armée la plus fervente et la plus bigarrée".

Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats africains qui ont participé au débarquement en Provence, jeudi 15 août, lors des commémorations du 80e anniversaire de l'événement, dont une partie a été annulée en raison des risques d'orages. "La France n'oublie rien des sacrifices" de ces soldats, a salué le chef de l'Etat, en référence aux combattants des anciennes colonies françaises, dont plus de 120 000 se sont battus pour libérer la Provence. à lire aussi DIRECT. Débarquement en Provence : Emmanuel Macron salue la "bravoure" des combattants de "l'armée de la nation", lors des commémorations du 80e anniversaire "Officiers de l'Empire ou enfants du Sahara, natifs de la Casamance ou de Madagascar, (...) ils n'étaient pas de la même génération, ils n'étaient pas de la même confession, (...) ils étaient pourtant l'armée de la nation, armée la plus fervente et la plus bigarrée", a rappelé le chef de l'Etat français, en soulignant le rôle joué par l'armée d'Afrique lors du débarquement de Provence, dans la nuit du 14 au 15 août 1944. "Lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt vital de la nation, tous ceux qui se reconnaissent comme Français ont vocation à être ensemble", a-t-il aussi dit. Le président de la République a aussi salué les "héros" de ce débarquement."Tous ont accompli, ce jour-là, et les suivants, une œuvre dont ils connaissaient les immenses périls. Et pourtant ils l'ont fait, avec cette audace bravache et cette force irrécusable." Après son discours, le chef de l'Etat a remis la Légion d'honneur à trois anciens combattants, tandis que ces commémorations ont aussi été marquées par la prise de parole de Paul Biya. "Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, et autres tirailleurs" africains, a insisté le président camerounais, invité comme plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement africains.

