Direct Débarquement de Provence : une partie des événements dans le Var est annulée en raison de la météo, annonce l'Elysée

Une partie des événements prévus dans le Var pour la célébration du 80e anniversaire du débarquement en Provence, dont l'accueil de chefs d'État par le président Emmanuel Macron sur le porte-hélicoptères amphibie Dixmude jeudi après-midi, a été annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques, a annoncé jeudi 15 août l'Elysée. Le Var est placé en vigilance orange aux orages.

"En raison des conditions météorologiques particulièrement dégradées ce jeudi 15 août, l'accueil des chefs d'État et de gouvernement par le Président de la République à bord du porte-hélicoptères amphibie Dixmude, ainsi que l'évocation historique du Débarquement de Provence à Toulon sont annulés", écrivent les services présidentiels. Suivez notre direct.

La cérémonie à la nécropole de Boulouris-sur-Mer maintenue. Comme en 2019, lors du 75e anniversaire du débarquement de Provence, Emmanuel Macron sera présent dès le début de matinée à la nécropole de Boulouris, à Saint-Raphaël, où reposent 464 combattants de l'armée française. Il prononcera un discours, en présence d'autres chefs d'Etat et de gouvernement, notamment africains.

La Provence libérée en une quinzaine de jours. L'opération militaire baptisée "Anvil Dragoon", longtemps restée dans l'ombre du débarquement en Normandie du 6 juin 1944, a mobilisé 350 000 combattants, dont 250 000 Français. Elle a débuté dans la nuit du 14 au 15 août 1944. Un assaut naval est lancé sur 18 plages de la côte varoise, entre Toulon et Cannes, face à une armée allemande dégarnie, car engagée sur plusieurs autres fronts. A la fin du mois, les alliés ont réussi à libérer la région et ses principales villes, et progressent jusque dans la vallée du Rhône.

Les pays africains à l'honneur. Le président de la République rendra un hommage appuyé aux combattants des anciennes colonies françaises. Plus de 120 000 d'entre eux se sont battus pour libérer la Provence. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie figurent parmi les pays invités. Six anciens combattants recevront la Légion d'honneur pour leur participation héroïque durant la Seconde Guerre mondiale.