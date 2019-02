La photographe de l'Elysée diffuse une image d'Emmanuel Macron en maraude auprès de sans-abri

Les clichés ont été pris le 18 février. La photographe de l'Elysée a publié sur son compte Instagram, dimanche 24 février, des photos d'Emmanuel Macron participant à une maraude du Samu social dans les rues de Paris. Un déplacement réalisé en toute discrétion, sans que la presse n'ait été convoquée.

Mais des internautes ont repéré les clichés postés sur le réseau social par Soazig de la Moissonnière, photographe officielle de l'Elysée. On y voit le chef de l'Etat, en jeans, dialoguer avec des sans-abri.

Sur son compte Instagram, Soazig de la Moissonnière a posté d'autres images de cette sortie présidentielle.

Photo postée sur Instagram par la photographe officielle de l'Elysée, Soazig de la Moissonnière. (SOAZIG DE LA MOISSONNIERE)

Outre la maraude dans les rues, Emmanuel Macron s'est également rendu dans les locaux du Samu social pour rendre visite aux "écoutants", chargés de répondre aux appels des SDF qui téléphonent au 115.

Avec @EmmanuelMacron et @J_Denormandie hier soir au #115deParis et en maraudes. Echanges avec les écoutants, rencontres avec des personnes sans-abri. Objectif du Président : mieux comprendre les besoins et les lacunes des dispositifs. Ensemble, agissons. pic.twitter.com/V25ASNhkNK